Kemal Kılıçdaroğlu: 1989 travmasını yaşamak istemiyoruz
İBB Başkanlığı seçimini değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı 7 belediyecilik kuralının uygulanıp uygulanmadığını takip edeceklerini vurgulayarak "Bir 89 travmasını yaşamak istemiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, açıkladığı 7 belediyecilik kuralının üzerinde durarak "Bir 89 travmasını yaşamak istemiyoruz" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yinelenen ve partisinin adayı Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 7 maddelik halkçı belediyecilik ilkesi açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 7 temel ilke, "ayrımsız hizmet, fakir mahallere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat, adaletle yönetim" başlıklarını içeriyor
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