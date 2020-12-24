Kemal Doğulu Büyük Değişim programı ne zaman başlıyor?
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Kemal Doğulu Büyük Değişim programı ne zaman başlıyor?

24.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:31
Kemal Doğulu Büyük Değişim programı ne zaman başlıyor?

Kemal Doğulu jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda programından ayrılması haberleriyle gündeme geldi. Peki Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrılıyor? Kemal Doğulu yeni projesi mi var? Kemal Doğulu niye programdan çıkıyor? Kemal Doğulu Büyük Değişim programı ne zaman başlıyor?

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının jürleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'dir. Jüriler arasında bulunan Kemal Doğulu programdan ayrılacağı yönünde haberler çıktı. Peki Kemal Doğulu neden ayrılıyor, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'da yok mu? Kemal Doğulu Büyük Değişim programı ne zaman başlıyor?

KEMAL DOĞULU BÜYÜK DEĞİŞİM PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrılıyor. Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Kemal Doğulu 1 Ocak'ta başlayacak olan Exxen'e geçecek.

Kemal Doğulu Büyük Değişim programı ne zaman başlıyor?
KEMAL DOĞULU BÜYÜK DEĞİŞİM
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