Kediyi kurtarma operasyonunda "iğne"den vazgeçildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı kedi için İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezinin de desteğiyle sabah saatlerinde tekrar çalışma başlatıldı.

Kedinin gelmesi için dün mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca kedinin yakalanarak boynundaki kavanoz parçasından kurtarılması için veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti.

Merkeze bağlı veteriner hekimlerin, uyuşturucu iğne kullanmaları durumunda kedinin telef olabileceğini söylemesi üzerine bu yöntemden vazgeçildi.

Mahalle sakinleri tarafından "Kömür" adı verilen kedi, ekiplerce ağ benzeri file kullanılarak yakalanmaya çalışıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren yakalama çalışmalarına, kedinin ormanlık alana kaçması üzerine ara verildi.

Mahalle sakinlerinden Gülay Dükkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin bir haftadır zor durumda olduğunu söyledi.

Boynundaki cam kavanoz parçasının başta daha büyük olduğunu, bir haftadır kırılarak küçüldüğünü anlatan Dükkel, kedinin mahallede sadece kızına yanaştığını belirtti.

Kızının ise sınavı için şehir dışında olduğunu söyleyen Dükkel, kediyi bir an önce bu durumdan kurtarıp tekrar doğaya bırakmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA