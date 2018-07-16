Kediler Kralı Karbonel'in Maceraları Devam Ediyor

Barbara Sleigh'ın dünya çocuk edebiyatına armağanı Karbonel'in maceraları Doğan Egmont'tan yayınlanan Karbonel Kediler Ülkesi ile devam ediyor.

Kediler Kralı Karbonel ve Kraliçe Sütköpüğü bu neşeli ülkeyi barış ve huzur içinde yönetiyorlar. Önemli bir kraliyet toplantısı öncesi Karbonel değerli ailesini insan dostları Rosemary ve John'a emanet ediyor. Fakat o da ne! Haylaz yavrular Prenses Bergamot ile Prens Kalidor ortalığı birbirine katıyorlar. Rosemary ve John yavrularla başa çıkmaya çabalarken eski düşmanlar da yeni iş birlikleri yapıp Kediler Ülkesi'nin huzurunu kaçırmak için hare kete geçiyorlar. Rosemary ve John kedi dostlarına yardım etmek için kolları sıvıyorlar. Kediler Ülkesi'ni korumak için karşılarına çıkan tüm sihirli engelleri aşmak zorundalar. Barbara Sleigh'ın dünya çocuk edebiyatına armağanı Karbonel'in maceraları devam ediyor.

Kediler Ülkesi'nde yaşanan bu yeni maceraları çok seveceksiniz!