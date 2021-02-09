Son dakika haber | Keçiören'de bir evde patlama meydana geldi
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Son dakika haber | Keçiören'de bir evde patlama meydana geldi

09.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:14

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Ayvalı Mahallesi 197. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

Patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Dairede iki sağlık görevlisi, bir asker ve bir avukatın yaşadığı ve patlama sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Son dakika haber | Keçiören'de bir evde patlama meydana geldi
Son dakika haber | Keçiören'de bir evde patlama meydana geldi
Son dakika haber | Keçiören'de bir evde patlama meydana geldi
Son dakika haber | Keçiören'de bir evde patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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