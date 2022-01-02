Keçilerin görüntüsü hayrete düşürdü! Yer çekimine adeta meydan okudular

Doğal yaşamın inatçı hayvanları olarak bilinen keçiler, başka özellikleriyle de kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaşamlarını dağda sürdürmeleri nedeniyle tırmanma yeteneğini geliştiren keçilerin ayakları da düz yapılara tırmanmaya elverişli bir halde bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK İZLENDİ

Keçilerin duvara rahatça tırmandıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadaki bir sayfa tarafından paylaşıldı. Hayvanseverler, keçilerin düz yapıya rahatlıkla tırmanması nedeniyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

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