Keban Sivil Toplam Platformu oluşturuldu

Keban Sivil Toplum Platformu oluşturuldu.

Keban Öğretmenevinde yapılan ve arasında Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti Keban İlçe Başkanı Yusuf Demir, MHP Keban İlçe Başkanı Osman Dinkçi ve CHP Keban İlçe Başkanı Seyfettin Bibar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Keban Sivil Toplum Platformu oluşturulması kararlaştırıldı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın platform başkanlığına seçildiği toplantıda, platformun ilk önceliğinin ilçenin turizmden hak ettiği payı alması için çalışma yürütülmesini karar bağlandı.

Kaynak: AA