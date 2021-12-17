Keban Kaymakamı Akbulut, Topkıran köyünü ziyaret etti - Haberler
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Keban Kaymakamı Akbulut, Topkıran köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Akbulut, Topkıran köyünü ziyaret etti
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Topkıran köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Topkıran köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 2021 KÖYDES yatırımı kapsamında Topkıran köyü içme suyu amaçlı sondaj ile su bulundu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır Topkıran köyünü ziyaret etti, sondaj kuyusunun deneme çalışmasına katıldı.

Akbulut, "Yaptığımız projelerin özellikle içme suyu konusunda yapılan çalışmaların olumlu neticelenmesi bizleri oldukça memnun etmektedir." dedi.

Keban Kaymakamı Akbulut, Topkıran köyünü ziyaret etti

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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