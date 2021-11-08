Keban'ın Göldere köyünde güneş enerji sistemiyle içme suyu sağlandı
Keban ilçesinin Göldere köyü güneş enerji sistemiyle içme suyu sağlandı.
Keban ilçesinin Göldere köyü güneş enerji sistemiyle içme suyu sağlandı.
Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında yapılan güneş enerji sistemiyle sondaj sonucu köyün içme suyu sağlandı.
Göldere köyüne içme suyu verilmesi dolaysıyla düzenlenen törende Kaymakam Hasan Akbulut, güneş enerji sistemini faaliyete soktu.
Köy muhtarı Hüseyin Turan, "Kaymakamlığımızın desteği ile faaliyete giren içme suyumuz için katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.
Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve vatandaşlar katıldı.