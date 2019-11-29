Keban'da mevlit programı
Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Mevlid-i Nebi programı düzenledi.
Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Mevlid-i Nebi programı düzenledi.
Keban Milli Eğitim konferans salonunda düzenlenen program öğrenci Sevgi Balyemez'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda, şiir okundu, tiyatro ve oratoryo gösterisi sunuldu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Soylu, Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, Keban İmam Hatipler Dernek Başkanı Veysel Doğan, öğrenci ve veliler katıldı.