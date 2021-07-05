KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ uzatıldı mı?

Maaşların bir kısmının İşsizlik Fonu'ndan karşılandığı kısa çalışma ödeneği hakkında KÇÖ ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? sorularının yanıtları merak ediliyor.