KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ uzatıldı mı?
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KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ uzatıldı mı?

KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ uzatıldı mı?
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Maaşların bir kısmının İşsizlik Fonu'ndan karşılandığı kısa çalışma ödeneği hakkında KÇÖ ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? sorularının yanıtları merak ediliyor.

KÇÖ ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatıldı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresi azalan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen kısa çalışma ödeneği bu ay sonunda sona eriyor. Peki, KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

KÇÖ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

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KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ uzatıldı mı? - Haberler
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