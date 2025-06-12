Kâzım Karabekir'in ilk adı Mustafa mı, Fevzi Çakmak tam adı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin ilk adı "Mustafa" değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN İLK ADI "MUSTAFA" DEĞİLDİR?

A: Kemal Atatürk

B: İsmet İnönü

C: Fevzi Çakmak

D: Kâzım Karabekir

Cevap : D