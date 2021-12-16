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Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülerin çilesi haline geldi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülerin çilesi haline geldi. Balıkesir Edremit- Çanakkale Yenice Karayolunda meydana gelen buzlanmalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde Havran'ın Hanlar mevki bölgesinde etkili olarak başlayan kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde Deveboynu rampalarında buzlanma meydana geldi. Buzlanan rampaları çıkmakta zorluk çeken araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle ağır tonajlı araçlar rampaların çıkamayınca trafikte tıkanmalar meydana geldi. Bazı sürücüler ise araçlarının buzlanan yolda kayması sonucu ilerleyemedi. Bazı araçların ise kayarak yol dışına çıktığı gözlendi. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen sürücüler yolun bir an önce tuzlanmasını istediler. Bölgede yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla yağması bekleniyor. - BALIKESİR

Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü

Kazdağları'nda kar çileye döndü

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