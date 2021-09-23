Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 12. bölüm saat kaçta? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şimal, Tahsin'in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Tahsin onun düşündüğü gibi bir tepki vermez. Bu çirkin yalandan Şimal'i değil oğlunu sorumlu tutuyordur. Ve Şimal'e kendisiyle birlikte hareket edip Civan'a iyi bir ders vermek için bir teklifte bulunur. Onlar gizli planlarını uygulamaya hazırlanırken, bütün bunlardan haber siz olan Civan'ın ise bambaşka bir gündemi vardır… Civan, Şimal'e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır. Tam Şimal'e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal'in Tahsin'le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Üstelik onun Şimal'e aşık olduğunu anlayan biri daha vardır ve bu kişi Nazlı'dan başkası değildir. Civan, Şimal'in kendisini oyuna getirmesinin kızgınlığı ile ona olan hisleri arasında cebelleşirken artık Civan'ı kaybettiğinden emin olan Nazlı ise aradan sessiz sedasız çekilmemeye kararlıdır…

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