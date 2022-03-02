Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi - Haberler

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi

AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve modern metotlarla savaşa hazırlık programının yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve modern metotlarla savaşa hazırlık programının yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, orduyu geliştirme politikasını ele almak için üst düzey güvenlik güçleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Tokayev, toplantıda Savunma Bakanlığına silahlı kuvvetlerin askeri güvenliğe yönelik mevcut tehditleri dikkate alarak yeniden modernize edilmesi talimatı verdi.

Özellikle bu süreçte askeri komuta ve kontrol sisteminin dijital yaklaşımlarla iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve savaşa hazırlık programının modern metotlarla yeniden düzenlenmesini istedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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