Kazada yaralandı, hastanede "Duvardan düştüm" dedi
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Kazada yaralandı, hastanede "Duvardan düştüm" dedi

Kazada yaralandı, hastanede 'Duvardan düştüm' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla götürüldüğü hastanede duvardan düştüğünü söyleyerek kazayı gizlemeye çalıştı ancak hastane polisi tarafından gerçek ortaya çıkarıldı.

Samsun'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla götürüldüğü hastanede duvardan düştüğünü söyleyerek kazayı gizlemeye çalıştı ancak hastane polisi tarafından gerçek ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki A.A. idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken otomobil ile çarpışarak kaza yaptı. Yaralanan A.A., 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A. hastanede yoldan yürürken dengesinin kaybedip bahçe duvarından düştüğünü söyledi. Ancak hastane polisi gencin yalan söylediğini ortaya çıkarttı ve araç sürücüsünü hastanede gözaltına alıp İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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