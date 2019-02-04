Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişi, Yan Yana Kazılan Mezarlarda Toprağa Verildi

Mardin'de katıldıkları taziye ziyaretinden Ankara'ya dönüşte Adana'nın Pozantı ilçesindeki trafik kazasında yaşamlarını yitiren Ayağ ailesinden 5 kişi, Savur ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Hasan Ayağ'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

MARDİN'DE TAZİYEYE KATILDILAR

Ankara'da oturan oto yıkamacı Necim Ayağ, oğlu Hasan Ayağ, gelini 8,5 aylık hamile Fidan, torunları Emirhan ve Cemre ile birlikte 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araçla memleketi Mardin'de kazada hayatını kaybeden amcası İsa Ayağ'ın taziyesine katıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞTILAR

Necim Ayağ'ın kullandığı hafif ticari araç, Ankara'ya dönüşte, Cumartesi gecesi Adana'nın Pozantı ilçesinde Bırakoğlu firmasına ait Hüseyin Tuma yönetimindeki 01 ALS 01 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada Necim, Fidan ve Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan Ayağ ise ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Emirhan ile 8,5 aylıkken ameliyatla alınan bebek de kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Ayağ ailesinin cenazeleri, yakınlarınca teslim alınarak Mardin'in Savur ilçesine getirildi. Ayağ ailesi için Savur'un Sürgücü mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığına götürülen Necim Ayağ ayrı bir mezarda, gelini Fidan Ayağ ile karnından çıkarılan ancak kurtarılamayan bebeği aynı mezara, Emirhan ve Cemre kardeşler ise yan yana kazılan mezarlarda defnedildi. Kazada ağır yaralanan Hasan Ayağ'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Sürgücü mahalle muhtar Hikmet Erkan, yaşanan kazada Ayağ ailesinin hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Acımız çok büyük. Bu acıya katlanmamız lazım. Allah rahmet etsin, yakınlarına ve bize sabır versin" dedi.

Kaynak: DHA