Kazada ağır yaralanan şahsın imdadına hava ambulansı yetişti

Kazada ağır yaralanan şahsın imdadına hava ambulansı yetişti Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen çapa motorunda yaralanan şahıs, 112 Hava Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan şahsın imdadına hava ambulansı yetişti

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen çapa motorunda yaralanan şahıs, 112 Hava Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi Armutlu mevkiinde Halil Ulukaya'nın kullandığı çapa motoru direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralanın acilen tam donanımlı bir hastaneye kaldırılması için hava ambulansından yardım istendi.

Kısa sürede ilçede olan 112 hava ambulansı, ilçe stadına indi. Ambulansla buraya getirilen ağır yaralı şahsı alarak Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdi. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET HÜSEYİN UĞUR