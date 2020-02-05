Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
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Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

05.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:35
Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

56 DAKİKALIK RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
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