Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
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Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu

Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'nın kendisine ait olduğunu ve yanında bulunduğunu söylediği, kaybolan 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor.

TRABZON'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'nın kendisine ait olduğunu ve yanında bulunduğunu söylediği, kaybolan 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor. Akış yönü degiştirilen derede şu ana kadar 500 dolara ulaşıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı Deresi'ne uçtu. Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanındaki kendisine ait 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, yaralı halde parayı aradı. Parayı bulamayan Bülent Kaşıkçı, kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün tedavisi sürüyor. 

DERENİN AKIŞ YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİKazada kaybolduğu belirtilen 15 bin dolar için arama çalışması başlatıldı. Sürücünün arkadaşları kaza yerinde kayıp dolarları aradı. Kazanın yaşandığı alanda derenin akış yönü iş makinesi ile değiştirilerek farklı bir yöne verildi. Suyu azalan dere yatağına girenler kayıp dolarları aradı. Aramalarda derede 500 dolar bulunabildi. Dere yatağında arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarını izleyen Murat Sezgin,"Derenin yönü değiştirildi. 500 dolar bulundu. Aramalar devame diyor. İnşallah geri kalanı da bulunur" dedi. 


Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı

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