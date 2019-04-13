Kaza Diye Hastaneye Kaldırıldı, Ezilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Elazığ'da trafik kazası diye hastaneye kaldırılan şahsın, bir araca kolları sıkıştırılıp sürüklendiği ardından araçla üzerinden geçilerek ezildiği ortaya çıktı.
Elazığ'da trafik kazası diye hastaneye kaldırılan şahsın, bir araca kolları sıkıştırılıp sürüklendiği ardından araçla üzerinden geçilerek ezildiği ortaya çıktı. Hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veren şahıs hayatını kaybetti.
Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yaralı olarak yatan Kenan Karaman'a (44) araç çarptığını düşünen vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı Karaman, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Karaman hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün hastanede yapılan otopsinin ardından, Karaman'ın cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Çatalçeşme Mahallesi Aile Mezarlığına defnedildi.
OLAY CİNAYET ÇIKTI
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Bir lokantada çalışan Karaman'ın olay günü biriyle tartıştığı belirlendi. İş çıkışı dışarıda bekleyen tartıştığı şahsın arabaya çağırdığı Karaman'ın kolunu cama sıkıştırıp yaklaşık 100 metre sürüklediği, ardından da aracıyla üzerinden geçip kaçtığı tespit edildi.
Cinayetle ilgili kaçan şüphelinin belirlenerek yakalanması için polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Tek çözüm yüksek makamdakileri görevden almakCevap Yaz 10 4 Yayından KaldırSAHRA: Senin vatandaşlıktan çıkarılman gerek bahaneye bak devlet düşmanı3 3 Yayından Kaldır
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ülkede yüzde beş yaşarken 95 borç sefalet bunalım içinde siyasilerin tuzu kuru ayda 30 bin maaş herşey devletten milletse bitik tüm olayların gercek sebebi maddiyattır insanlar aç işsiz heryerde suriyeli afgan ucuza çlş türkler işsiz bunalımda sonuçta ortada tonla cinnet intihar cinayet var inanın eskiden binde biri dahi yoktu fakirdi ama çok huzurlu mutluydu bu ülkeCevap Yaz 9 7 Yayından KaldırHUZUR: Ailesi aş ekmek beklerken günlük kazancını rakıya şaraba ödeyip eve gittiğinde ailesini katledenleride biliriz.Rızkını harama yatıran huzur bulamaz.Baska bahaneler aramayın bu kadar net.11 6 Yayından KaldırHABER: Her toplumsal olayı ülkemize sığınan ekmeğini çöpten plastikten çıkaran mültecilere bağlayan hiçtir ,beyinsizdir,adi faşisttir.14 6 Yayından Kaldır