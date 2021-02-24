Kaza anı saniye saniye kamerada! Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam hayatını kaybetti

Kaza 22 Şubat tarihinde Ağrı'da meydana geldi. 35 yaşında olduğu öğrenilen bir vatandaş karşıya geçmek için aniden yola atladı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

O sırada seyir halinde olan belediye otobüsü aniden yola çıkan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam, yerde hareketsiz bir şekilde kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüsün içindekiler ve şoför kısa süreli bir şok yaşarken, olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.