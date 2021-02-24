Kaza anı saniye saniye kamerada! Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam hayatını kaybetti
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Kaza anı saniye saniye kamerada! Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam hayatını kaybetti

24.02.2021 09:58 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:23

Ağrı'da seyir halindeki belediye otobüsü aniden yola atlayan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 22 Şubat tarihinde Ağrı'da meydana geldi. 35 yaşında olduğu öğrenilen bir vatandaş karşıya geçmek için aniden yola atladı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

O sırada seyir halinde olan belediye otobüsü aniden yola çıkan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam, yerde hareketsiz bir şekilde kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüsün içindekiler ve şoför kısa süreli bir şok yaşarken, olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı saniye saniye kamerada! Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen adam hayatını kaybetti
Haber Yorumları (3)
SEÇKİN: yorumu neye göre yaptınız adam hızlı değil zaten 10 metre firen mesafesi içindeki yolcularda esneme bile yok.
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BU NASİL ŞOFÖR: Bu otobüsü kullanıyorsan soldan adamın yola firladiginida görüceksin görmek zorundasın göremiyorsan senin şoförlüğünü sorgulamak lazım artı şehir içi tempo 50km peki bu şoför sizce kaçlan gidiyordu dersiniz? Türkiyede acaba kaç şoför su kadar km hız ile gidersem firen mesafem kaç metredir olduğunu acaba bilen varmı çok merak ediyorum ve sunuda diyorum Turkiyedeki şoförlerin %95 kurallari ve levhaların anlamını dahi bilmiyor bu benim görüşüm.
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BU NASIL YORUM: bomboş yol adam aracın onune koşuyor resmen. sen şimdi orda 50 km yle gıdecegını ıddıa edersın bellıkı şoförlüğün hiç yok. adamın fırladıgını gorebılırsınde duramaman cok normal kocaman arac.
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