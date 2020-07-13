Kaz Dağları'nda kestiği ağacın altında can verdi ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları sınırlarında kalan Karaköy'de Ramazan Yüksel (67), kestiği ağacın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları sınırlarında kalan Karaköy'de Ramazan Yüksel (67), kestiği ağacın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Poyraz mevkisinde, Karaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için ağaç kesimi yapan Ramazan Yüksel, kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Yüksel'in cansız bedeni, bölgede çalışan diğer işçiler tarafından bulundu. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Ramazan Yüksel'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA