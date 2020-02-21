Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor

21.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:35

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması için 'Giyim Bankası' açıldı.



Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, zor durumdaki vatandaşların giyim ihtiyacını karşılamak adına belediye bahçesinde kurulan Giyim Bankası'nın açılışını gerçekleştirdi. Her yaş grubuna hitap eden Giyim Bankası'nda elbiseden gömleğe, pantolondan ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçlar yer alıyor.



Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Kaymakam Çam, "Burada özellikle sosyal belediyecilik anlamında arkadaşlarımız ne yapabiliriz diye çalışmalar gerçekleştirirken bize başvuran ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilme anlamında böyle bir alanı yapmayı uygun gördük. Özellikle bu Giysi Bankası'nı biraz daha tenha bir alanda yaptık ki gelen vatandaşlarımız ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilsinler" dedi.



Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aslı Gülden Çiçek de, "Giysi Bankamızdaki ihtiyaç sahiplerini giydirme hedeflerimizin içerisinde kesinlikle kullanılmamış kıyafet hususu bizim için çok önemli. Hepsi yepyeni kıyafetler olmak üzere ayarlandı" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA