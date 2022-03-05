Alışveriş merkezinde korkunç olay! Küçük çocuk 10 metre yükseklikten yere düştü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de bir alışveriş merkezinde 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen olayda; Arda T. (8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME YAPTILAR
Olayın ardından polis ekipleri alışveriş merkezinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa