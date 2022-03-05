Alışveriş merkezinde korkunç olay! Küçük çocuk 10 metre yükseklikten yere düştü

Kayseri'de Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen olayda; Arda T. (8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME YAPTILAR

Olayın ardından polis ekipleri alışveriş merkezinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa