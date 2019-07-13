Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

– KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İç Anadolu Bölgesi'nde örgüt faaliyetlerini sürdürdükleri, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine para yardımı topladıkları, firar edenlere sahte kimlik temin ettikleri, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 6 ilde yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde FETÖ/PDY üyelerinin yeni yapılanma girişimi ve faaliyetleri içinde oldukları, haklarında herhangi bir işlem yapılmayan kişilere ulaşarak Kayseri ve çevre illerde yeni bir yapılanma çalışması yürüttükleri, bu kapsamda örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi. Bu kapsamda, K.G., İ.U., M.A.Ç., S.Y., H.G. ve R.A'nın, Kayseri'de FETÖ/PDY ile irtibatı olan şahıs, şirket ve esnafla irtibat kurarak bu kişilerden çeşitli yardım, bağış, zekat adı altında para topladıkları, örgüt soruşturmaları kapsamında hala cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerini, eş ve çocuklarını ziyaret ederek onların morallerini yüksek tutmaya çalıştıkları saptandı.

Ayrıca adli soruşturmaları devam eden kişilerin dava süreçlerini takip ettikleri, tahliye olanlara iş imkanı sağladıkları, firar edenlere sahte kimlikler temin ettikleri, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine yüksek miktarda her ay düzenli maddi yardım toplayıp, teslim ettikleri öğrenildi. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda örgüt üyelerine ücretsiz kurban dağıtımı yapacakları da tespit edildi.

TİCARİ AMAÇLI SEYEHAT İLE DÖVİZ TESLİMİ

?3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında örgüt üyelerinin, Kayseri'den diğer illere gittiklerinde çalışmakta oldukları iş yerlerini paravan olarak kullanarak ticari amaçlı seyahat etme görüntüsü verdikleri, terör örgütünün üst kademelerinden almış oldukları talimatlar doğrultusunda İstanbul'daki örgüt üyelerince temini yapılmış yüksek miktarda nakdi döviz cinsindeki paraları da bu yöntemle Kayseri'ye getirerek Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Ankara'daki örgüt üyelerine ve yakınlarına dağıttıkları saptandı. Yine yurt dışında bulunan ve aktif bir şekilde örgüt adına faaliyetleri olan örgüt üyeleri tarafından 'Money Gram' isimli bankacılık sistemi üzerinden gönderilen paraları tahsil ederek, bu paraların da örgüt üyelerine dağıtılmasını sağladıkları, hem örgüte yeni eleman kazandırma, hem de örgüt içindeyken haklarında işlem yapılan kişilerin örgütten kopmamalarını sağlama adına faaliyet sürdürdükleri bildirildi.

SOHBET TOPLANTILARINA DEVAM

Örgüt üyelerinin gizli sohbet toplantılarına da devam ettikleri, kendi aralarında yine polis takiplerinden kaçmak ve yakalanmamak amaçlı sürekli WhatsApp ve ByLock benzeri programlar üzerinden irtibat kurdukları, saklandıkları kamuya açık alanlarda polise yakalanmamak amaçlı mobese ve güvenlik kameralarının olmadığı bölgeleri seçerek buluşma sağladıkları anlaşıldı.

Yine haklarında FETÖ soruşturmalarından işlem kaydı olup, firar durumda bulunan, cezası kesinleşen ya da örgüt açısından kritik isimleri ülke dışına yasa dışı yollardan çıkarmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde keşif faaliyeti yaptıkları, Yunan adalarına kıyısı bulunan yakın ıssız yerlerden yaklaşık 6 bin Euro karşılığı botlarla FETÖ/PDY firarilerini Yunan adalarına kaçırmaya çalıştıkları, kaçış noktalarını keşif sırasında jandarma güçlerine yakalanma riskine karşı doğa yürüyüşçüleri veya yanlarında getirdikleri mangal malzemeleriyle jandarmanın şüphelenmemesi amaçlı piknikçi, tatilci süsü vermeye çalıştıkları tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kapsamlı yapılan çalışmalar sonucunda K.G., İ.U., M.A.Ç., S.Y., H.G. ve R.A'nın yanı sıra örgüte yüksek miktarda maddi destek sağladıkları anlaşılan H.H.Ü., S.Ç., M.K., A.B., Z.Ş., A.A., M.E., S.U., M.Y.T., İ.C. ve M.Ö. ile bu isimlerle irtibatları olan ve haklarında yakalama kararı bulunan firariler B.U., A.C., A.E.B., D.A., S.P., F.Ü., R.S., H.H.E., S.E. ve Z.C. polisin Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyon ve Erzurum'da düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda örgüte himmet parası olarak toplanan 18 bin 500 lira, 2 bin dolar, 805 Euro, örgütsel yazışmalar için tutulan yardım kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kaynak: DHA

- Kayseri