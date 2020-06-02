Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedaviye alındı
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Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedaviye alındı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hayvanat bahçesine götürülerek tedaviye alındı.

Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedaviye alındı
02.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:41

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hayvanat bahçesine götürülerek tedaviye alındı.

Yahyalı ilçesinde boş arazide yaralı bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kanatlarından yaralanan şahinler, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Şahinler, burada veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Şahinlerin, tedavi sürecindan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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