Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
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Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

04.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:06
Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İldem Mahallesi'nden kent merkezi istikametine giden Y.T yönetimindeki 38 YL 020 plakalı otomobil, Caddesi ile Osman Özcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, S.T'nin kullandığı 60 TF 302 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü S.T. ile otomobilde bulanan anne S.T. ve baba A.T. yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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