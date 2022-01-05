Kayseri'de terör örgütü üyesi 2 kişiye gözaltı - Haberler
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Kayseri'de terör örgütü üyesi 2 kişiye gözaltı

Kayseri'de terör örgütü üyesi 2 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK ve El-Nusra üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK ve El-Nusra üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla kentte yaşayan Suriye uyruklu M.Ö.'nün PKK/KCK, G.E.H'nin ise El-Nusra üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler Melikgazi ilçesindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kayseri'de terör örgütü üyesi 2 kişiye gözaltı

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