Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.A. ile A.Ö. arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., yanındaki silahla A.Ö.'ye ateş açtı.

A.Ö., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, sağlık ekiplerin yaptığı müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Çıkan kavgada yaralanan M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

OLAYA KARIŞAN BİR KİŞİ KAÇARKEN YAKALANDI

Öte yandan, kanla biten kavgaya karıştığı belirlenen M.U.A. da olayın ardından kaçtı. Otomobiliyle kent merkezine gelen M.U.A, Malatya yol uygulamasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı