Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
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Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı

10.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:34
Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

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