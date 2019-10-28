Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

28.10.2019 20:35

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz bilinmeyen bir nedenle sevgilisi Aslan A. ile kavga etti. Kavgada Aslan A., Tokgöz'ü mutfak bıçağıyla bıçakladı ve kaçtı. Bıçaklanan Çiğdem Tokgöz'ünyapılan kontroldehayatını kaybettiği belirlendi. Aslan A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesi'nde meydana geldi. Aslan A., iddiaya göre birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz ile evde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMAYA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerineAslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tokgöz kanlar içinde kalırken, Aslan A. ise kaçtı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiğdem Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tokgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslan A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA