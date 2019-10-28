Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de, tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı, kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

28.10.2019 20:35

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz bilinmeyen bir nedenle sevgilisi Aslan A. ile kavga etti. Kavgada Aslan A., Tokgöz'ü mutfak bıçağıyla bıçakladı ve kaçtı. Bıçaklanan Çiğdem Tokgöz'ünyapılan kontroldehayatını kaybettiği belirlendi. Aslan A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesi'nde meydana geldi. Aslan A., iddiaya göre birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz ile evde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMAYA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerineAslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tokgöz kanlar içinde kalırken, Aslan A. ise kaçtı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiğdem Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tokgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslan A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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YORUMLAR (5)

  • HAKKI:
    ölen kadın boşandığı eşinden nafaka alıyormuydu hala diyecem ama mutlaka almaktaydı nede olsa kasın hakkı var ee ilahi adaletten kaçılmaz kadın hakkı diye diye milletin yuvasını yıkanların yuvalarını darma dağın et ALLAHIM amin amin amin. . .
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  • CENGİZHAN:
    LAN AZ AZ ÇOK DEĞİL ERKEK OLUN ADAM OLUN. HAYATINIZA GİREN KADIN SİZİN EŞYANIZ MALINIZ DEĞİL AYRILMAK İSTİYORSA ÇEKER GİDER HERKES YOLUNA BENİ ISTEMYENEI BEN DE İSTEMEM BUKADAR BASİT. MADİ BİR ZARARIN DA VARSA SANA ZARAR VERMİŞ İSE IM SALAK OLMAYIN AZ AKILLI OLUN .
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