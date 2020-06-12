Kayseri'de, gölet üzerinde hortum
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Kayseri'de, gölet üzerinde hortum

KAYSERİ'de, Tekir Yaylası'ndaki gölet üzerinde hortum oluşurken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayseri'de, gölet üzerinde hortum
12.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:18

KAYSERİ'de, Tekir Yaylası'ndaki gölet üzerinde hortum oluşurken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Erciyes Kayak ve Kış Turizm Merkezi'nde bulunan 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda, Tekir Göleti üzerinde, sabah saatlerinde hortum oluştu. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler, sosyal medyada paylaştı. Hortum, 15 dakika sürdü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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