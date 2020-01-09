Kayseri'de el-nusra operasyonu: 3 gözaltı
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Kayseri'de el-nusra operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 3 gözaltıKAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:52
Kayseri'de el-nusra operasyonu: 3 gözaltı

'de El-Nusra operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, S.H, A.H. ve H.A.H.'nın örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 3 kişi, evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kayseri'de el-nusra operasyonu: 3 gözaltı
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