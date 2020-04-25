Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücü yakalandı KAYSERİ'de, plakası çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Mücahit K, polisin kovalaması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, plakası çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Mücahit K, polisin kovalaması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kente girişindeki plaka tanıma sisteminde plakası çalıntı olduğu belirlenen otomobili Osman Kavuncu Bulvarı'nda durdurmak istedi. 34 RL 1785 plakalı otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında sürücü otomobili Kocasinan ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi'nde terk edip, kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Mücahit K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA