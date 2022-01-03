Kayseri'de bodrum katta bulunan Pitbull, barınağa götürüldü - Haberler
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Kayseri'de bodrum katta bulunan Pitbull, barınağa götürüldü

Kayseri'de bodrum katta bulunan Pitbull, barınağa götürüldü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, başıboş dolaşıp, tedirginliğe yol açan Pitbull cinsi köpek, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince binanın bodrum katında bulundu.

KAYSERİ'de, başıboş dolaşıp, tedirginliğe yol açan Pitbull cinsi köpek, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince binanın bodrum katında bulundu. Köpek, barınağa teslim edildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi'ndeki Kültür Apartmanı bahçesinde görülen başıboş Pitbull cinsi köpek, tedirginliğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada köpek, binanın bodrum katına girdi. Ekiplerin çalışması sonucu Pitbull cinsi köpek yakalandı. Ekipler, tasma taktığı köpeği hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.


Kayseri'de bodrum katta bulunan Pitbull, barınağa götürüldü

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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