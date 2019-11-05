Kayseri'de "Açım aç, çocuğum aç" diyen esnaf, belediyeye yürüdü

05.11.2019 09:00

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde hareketli saatler yaşandı. P plaka talep eden servisçi esnaflar, ihale yapılacağı yönünde kendilerine söz verildiğini, ancak ihalenin yapılamadığını belirterek, ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi.Esnaflar, seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, belediyeye yürüdü. Belediye girişinde Başkanlık makamına çıkmak isteyen esnaflara zabıtalar engel oldu. Bazı esnaflar, "Açım, çocuğum aç" diye bağırırken bazıları da Başkan Büyükkılıç'a seslenerek, seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığından yana dert yandı. Esnafın "Memduh Başkan bize söz verdi" diye isyan ettiği o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

"HER ŞEYE ZAM YAPMAYI BİLİYORSUNUZ"

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, "Her şeye zam yapmayı biliyorsunuz !! Esnafı bu hale getirmeyin, Biz de esnafı yolda bulmadık !!" ifadelerini kullanarak, yaşananlara tepki gösterdi.

P PLAKA NEDİR?

Öğrenci ve personel taşımacılığı yapanların mutlaka aracına taktırması zorunlu olan plakadır.

Bakanlar Kurulu'nun toplu taşımacılığı disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen servis taşımacılığı yapan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla umum servis araçlarına plaka tahdidi getirmiştir.