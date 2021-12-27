Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı

Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de polisin durdurduğu otomobilde piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin durdurduğu otomobilde piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili Melikgazi ilçesinde durdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 600 bin TL olan 2,5 kilo metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda A.K. ve M.G, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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