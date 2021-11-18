Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ'de hırsızlık suçlarından aranan 6 kişi yakalandı.

KAYSERİ'de hırsızlık suçlarından aranan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri evlerden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda E.Ş.V. (24), F.E. (30), M.A. (31), A.A.H. (19), Y.G., B.D'nin.(34), hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden  E.Ş.V. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş.V'nin daha önceden de hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer 5 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

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