Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden

02.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:18
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- YenidenKAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde gece 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde gece 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, bazı evlerde çatlaklar oluştu. Vali Şehmus Günaydın, "Vatandaşlarımızın şu ana kadar ilgili kurumlara ilettiği herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarmamız köylerimizde muhtarlarımızla temas halindeler" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 03.02'de merkez üssü Sarıoğlan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 18.22 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlçede paniğe neden olan depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler gece boyu ilçede çalışma yürüttü.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ilçede incelemelerde bulundu. Vali Günaydın, "Depremin meydana geldiği andan itibaren gerek AFAD ekiplerimiz gerek jandarmamız gerekse de emniyet ekiplerimizin tamamı sahadaydı. Vatandaşlarımızın şu ana kadar ilgili kurumlara ilettiği herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarmamız köylerimizde muhtarlarımızla temas halindeler. Muhtarlarımızın bizlere ilettiği herhangi bir olumsuzluk yok. Havanın aydınlanmasıyla ekiplerimiz yeniden sahada bulunuyorlar. Şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti olmadı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Çok şükür can kaybı söz konusu değil. Belki uyarıcı mantık içinde davranıp, bundan sonra daha dikkatli, alınması gereken önlemler varsa onları bir kez daha gözden geçirme yönünde gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Özcan Deniz Merve Dizdar Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu (3)- Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:31:13. #1.16#
title