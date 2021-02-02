Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu
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Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu

02.02.2021 03:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 03:57
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD) edinilen bilgiye göre sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.  

- Kayseri

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA

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