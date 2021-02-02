Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD) edinilen bilgiye göre sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA