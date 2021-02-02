Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu
02.02.2021 03:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 03:57
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD) edinilen bilgiye göre sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.- Kayseri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA