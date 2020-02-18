Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı
Kayseri'de 5'inci katındaki evinin balkonundan atlayarak intihara kalkışan vatandaşı, eşi tutmaya çalıştı. Bir süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düşen talihsiz vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'de 5'inci kattaki evinin balkonunda intihara kalkışan inşaat bekçisi Saadettin K. (55) eşinin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.
İnşaat bekçisi Saadettin K, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K, eşini bir süre tutmaya çalıştı.
CEKETİNDEN SIYRILARAK AŞAĞI DÜŞTÜ
Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı. Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Haber Videosu: Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı
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Kiyamet alametleri. Zina cogalacak. Intiharlar artacak. Birileri san söhret sefa icinde yasayacak digerleri esinin ve cocuklarinin istedigi seyleri alamayacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EKENOMİİİİİİİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu aralar ne kadar çok intihar oluyor aslında bende düşünmüyor degilim hiç bişeyden umudum yok boşuna yaşıyor 35 yasındayım hayat hiç zevk vermiyor ama bir oglum var o ne olacak birde ALLAH tan korkuyorum yoksa bende çoktan intihar etmiştimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah fakirlerin yardımcısı olsun dünya felaket yeri maalesef hep zorluk rabbim bize sabır versinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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insanlar çıldırmışCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Yok bunlar ABD nin oyunu.1 Yayından Kaldır
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ADAMIN BAŞINI YEDİ ŞİMDİ KINAYAKSINCevap Yaz 14 14 Yayından Kaldır
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nerden biliyorsun vatandaş?2 Yayından Kaldır
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Karisi çıldırtmistirCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Primcilere gün doğdu prim yükleniliyor....Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır