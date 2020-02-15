Kayra 304'üncü ameliyatından çıktı

15.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:36

BURSA'da, 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören Kayra Karakaş (12), 9 yılda 304 kez ameliyat masasına yattı. Sağlığına kavuşmak için son olarak Amerika'da operasyon geçiren Kayra'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 303 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, yemek borusu nakli için 304'üncü ameliyatına girdi. 12 saat süren ameliyatı başarılı geçen Kayra'nın tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor.Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş, "Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Zor bir süreçti. Göğsünden kasığına kadar büyük bir ameliyattı. 10 yıldan beri bu anı bekliyorduk. Kayra, inşallah sağlığına kavuşup dönecek. Herkesten Allah razı olsun. 9 yılda 304'üncü ameliyata girdi. Dua eden maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA