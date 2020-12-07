Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
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Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor

07.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:28
Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz'in parlayan kentlerinden birisi olan Kaynaşlı'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz'in parlayan kentlerinden birisi olan Kaynaşlı'da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Birol Şahin, yapılan çalışmaları ziyaret ederek personellere kolaylıklar diledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ilçe belediyesi tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sonbaharda yapılan çalışmalara ek olarak hava şartlarının elverdiği süreç içerisinde kış hazırlıklarıda devam ediyor. Her an sahada her işin başında olan Kaynaşlı Belediyesi soğuk havada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin soğuk havada çalışmalarını sürdüren personelleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Personellere tatlı ikramında bulunan Başkan Şahin, personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor
Kaynaşlı'da dört bir yandan çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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