Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kayınvalidenin tartışma yaşadığı gelinine fırlattığı diş fırçası "silah" sayılırken, sanığa "basit yaralama" suçlamasıyla 120 gün hapis cezası verildi.
Kocası C.Ç'den şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan, tartıştığı kayınvalidesi S.B'nin (58) de "diş fırçası" fırlatıp kendisini darp ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat eden H.Ç'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilmesiyle zanlılar hakkında "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında, H.Ç'nin eşi C.Ç'ye de 112 gün hapis karşılığı para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Yerel mahkemenin kayınvalide S.B. için verdiği beraat kararına ise müşteki avukatı itirazda bulundu.
Bunun üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyayı inceleyen üst mahkeme, kayınvalide S.B'nin yeniden yargılanmasına hükmetti.
FIRLATILAN DİŞ FIRÇASI SİLAH SAYILDI
2. Ceza Dairesinde yeniden yapılan yargılamada, kayınvalidenin gelinine fırlattığı "diş fırçası"nı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesine göre "silah" olarak değerlendiren mahkeme, S.B'ye "basit yaralama" suçundan 120 gün hapis cezası verdi.
Hapis cezasının 2 bin 240 lira para cezasına çevrilmesini kararlaştıran mahkeme, sanığın herhangi bir sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
"DAVA NEFSİ MÜDAFAA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"
S.B'nin avukatı Serhat Akçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu cezaya bir üst mahkemede itiraz ettiklerini, davanın nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
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toplumda saygı sevgi dibe vurmuş durumda,degişim şarttır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NE KADAR DEĞİLİK BİR ADALET SİSTEMİMİZ VAR ADAMINA GÖRE ADALET HAYRET BİŞEYCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yahu anlamıyorum. Kaç suçtan kaydı olan adamlar dışarıda geziyor, hatta üstüne bir daha suç işliyor. Drift yaparken adam eziyor, muştayla birini hastanelik ediyor, trafikte saldırıp gözünü çıkarıyor ve ceza almıyorsun. Ama diş fırçası fırlatınca hapis cezası alıyorsun. Hukuk bu kadar nitel midir? Bir metodoloji, ne bileyim en basitinden mevzuat falan yok mudur? Bu ne ya? Allah aşkına bilen bir arkadaş yorum yapabilir mi aklımı kaçıracağımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır