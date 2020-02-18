Kaymakamdan şehit annesine: "Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır"
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Kaymakamdan şehit annesine: "Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır"

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, hasta olan şehit annesi Hasibe Öner'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20
Kaymakamdan şehit annesine:

Kaymakamı Mutlu Almalı, hasta olan şehit annesi Hasibe Öner'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Kaymakam Almalı, Şehit Uzman Çavuş 'in şehadetinin yıldönümünde hasta olan annesi Hasibe Öner'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit aileleri ile sohbet edin geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Almalı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli insanların daima yanındadır. Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır" dedi.


Ziyarete, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve Düziçi Müftüsü Ramazan Sancak'ta katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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