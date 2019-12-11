Kaymakama suikast hazırlığındaki terörist, sınırı sisli ve yağışlı havada geçmiş

11.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:13

ŞANLIURFA'da, Suruç Belediyesi Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Kemal Aktaş'a 10 bin dolar karşılığında suikast düzenlemeye hazırlandığı sırada yakalanan YPG'li terörist Mazlum Muhammed Ali'nin, sınırı sisli ve yağışlı havada geçtiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda, Suriyeli YPG'li terörist Mazlum Muhammed Ali'nin Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Ayn El Arap kentinden, Türkiye'ye geçiş yapacağını belirledi.

Kaynak: DHA

Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından Suruç Belediyesi Başkan Vekilliği'ne görevlendirilen Kaymakam Kemal Aktaş'a 10 bin dolar karşılığında suikast düzenleyeceği tespit edilen teröristin, geçen pazartesi günü yurda giriş yaptığı saptandı. Adım adım izi sürülen terörist, Suruç ilçesinde kaldığı adreste, kendisine yardım ve yataklık yapan 3 kişi ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. YPG'li Mazlum Muhammed Ali'nin yasa dışı geçiş için havanın sisli ve yağışlı olmasını seçtiği tespit edildi.Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen terörist ifadesinde, terör örgütü PKK/YPG saflarında yer aldığını ve örgütün Suriye'deki sabotaj okulunda, fedai türü eylemler için özel kuvvetler tarafından eğitildiğini itiraf etti. Örgüt kamplarında bomba yapımı ve kullanımı, keskin nişancı ve tabancalı suikast eğitimleri aldığını da anlatan terörist, yakalanmaması halinde Kaymakam Kemal Aktaş'a yönelik suikast eylemi gerçekleştireceğini kaydetti. Terörist, eylem için kendisini 'Şaban' kod adlı teröristin görevlendirdiğini, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin de yine bu terörist tarafından planlandığını söyledi. Eylem için örgütten 2 bin 100 dolar aldığını ifade eden terörist, suikastı gerçekleştirmesi durumunda ise 10 bin dolar daha alacağına itiraf etti. Sorgusu devam eden teröristin, ifadesi doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldığı, bu kişilerin yakalanması için çalışmalara başlandığı bildirildi. KAYMAKAMIN KORUMA SAYISI ARTIRILDIÖte yandan terör örgütünün hedefi olduğu ortaya çıkan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş'ın koruma sayısı artırıldı. Ayrıca zırhlı araç kullanması kararlaştırıldı. Suruç Kaymakamlığı ve Suruç Belediyesi'nde de güvenlik önlemleri artırılırken, başta Suruç olmak üzere Şanlıurfa'da terör örgütünün hedefinde olabilecek isimlere koruma tahsis edildiği öğrenildi.