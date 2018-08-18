Kaymakam Yıldırım, Trafik Denetimine Katıldı

İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, trafik denetlemesine katılarak, yolculuğa çıkan ailelere çeşitli hediyeler verdi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe girişinde yapılan uygulamaya, İslahiye Kaymakamı Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile Jandarma ve polis ekipleri katıldı.

Yıldırım, güvenlik güçlerinin durdurduğu araçların plaka ve ehliyet sorguları yapılırken araçta bulunanlara kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

Sürücülerle bir süre sohbet ederek, bayramları tebrik eden Yıldırım, sürücüleri emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, aşırı hız konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Proje kapsamında, 9 günlük bayram tatili boyunca trafik kazalarını en aza indirip, can kaybının önüne geçmek hedefleniyor.