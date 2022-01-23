Kaymakam ve Belediye Başkanı karla mücadele çalışmalarını inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam ve Belediye Başkanı karla mücadele çalışmalarını inceledi

Kaymakam ve Belediye Başkanı karla mücadele çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Arif Teke karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Arif Teke karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke, "Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp ile birlikte, Belediye ekiplerimizin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledik. Şu anda ilçemizin tüm cadde ve sokakları, aynı zamanda, Ana Yol (Çevre Yolu) trafiğe açıktır. Özverili çalışmalarından dolayı Karayolları ve Belediye görevlilerimize ilçe halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam ve Belediye Başkanı karla mücadele çalışmalarını inceledi

Kaymakam ve Belediye Başkanı karla mücadele çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Arif Teke, Altıntaş, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title