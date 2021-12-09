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Kaymakam Tunç, parke taşı çalışmaları inceledi

Kaymakam Tunç, parke taşı çalışmaları inceledi
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Nur Mahallesinde başlatılan kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Nur Mahallesinde başlatılan kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Tunç, teknik personellerle sahada denetim ve incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Tunç, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak hizmet belediyeciliği anlayışıyla çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bütün birimlerimiz özveri ile çalışmaktadır. Nur Mahallesinde başlattığımız kilit parke taşı döşeme çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Yapılan çalışmalar mahallemize hayırlı olsun." dedi.

Kaymakam Tunç, parke taşı çalışmaları inceledi

Kaymakam Tunç, parke taşı çalışmaları inceledi

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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